"Військові на Азовсталі". Держспецзв'язку попередила про нову кібератаку ворога

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації зафіксувала нову кібератаку на державні органи України з залученням теми блокади Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку .

Ворожі хакери вирішили використати інтерес до захисників Маріуполя у своїх цілях. Вони розсилають шкідливі електронні листи з додатком у вигляді документу "Військові на Азовсталі.xls".

"Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила факт розповсюдження небезпечних електронних листів з темою "Срочно! Деблокация Азовстали Терміново! Розблокування "Азовсталі"", – ідеться у повідомленні.

Згаданий документ у форматі .xls містить небезпечний макрос. Після відкриття файлу комп'ютер буде вражений шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.