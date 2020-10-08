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Військові Азербайджану захопили ще три вірменські танки

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 8 жовтня, військові Азербайджану захопили три танки Збройних сил Вірменії. Всі бронемашини в справному стані та можуть рухатися.

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Відповідне відео з захопленими танками опублікувало Міністерство оборони Азербайджану.

Також відомо, що вірменські військові танки "Т-72" були захоплені біля Горадіза. Наразі Збройні сили Вірменії не дали офіційної відповіді на інформацію стосовно бронемашини.

Нагадаємо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило власні підрахунки підбитої техніки противника в ході боїв в Нагірному Карабасі.

Крім того, армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією три населених пункти і ряд висот в Нагірному Карабасі.

Також у Міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові країни знищили великий азербайджанський підрозділ, який нараховував понад 200 осіб.

Прогноз погоди
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