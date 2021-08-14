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На військовій базі у Вашингтоні знешкодили озброєну невідому людину

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США, Субота 14 серпня 2021 00:55
На військовій базі у Вашингтоні знешкодили озброєну невідому людину Фото: військова база Анакостія-Боллінг у Вашингтоні (facebook.com/jbabdc)
Автор: РБК-Україна

На військовій базі Анакостія-Боллінг у Вашингтоні знешкодили озброєну невідому людину. Була оголошена тривога через проникнення на об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт військової бази Анакостія-Боллінг.

База Анакостія-Боллінг використовується Військово-Морськими силами США і Військово-повітряними силами США. На території бази знаходиться багато дуже важливих військових об'єктів, включаючи штаб-квартиру розвідувального управління МО США, канцелярію міністра військово-повітряних сил, штаб заступника коменданта Корпусу морської піхоти з авіації і так далі.

Проникнення невідомої людини на базу змусило американських військових перекрити всі траси, що ведуть до об'єкта. Представники бази виявили, що на її території "можливо, знаходиться озброєна людина". Військовослужбовцям бази було наказано побачивши озброєного незнайомця тікати і ховатися в безпечному місці. Пізніше його було передано поліції.

Нагадаємо, що у США закрили військову базу через двох озброєних людей на території.

Також ми писали, що на ключовому маршруті поставок нафти знайшли військову базу.

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