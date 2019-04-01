Військовослужбовцям в ООС підвищили зарплати

В квітні поточного року виплати в збільшеному розмірі отримають військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) за виконання ними в березні 2019 року завдань у складі підрозділів, які беруть участь в операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що з 1 березня поточного року збільшено розміри виплат за участь в операції Об’єднаних сил на першій лінії зіткнення - на 2 тис. гривень, на другій - на 1 тис. гривень.

Крім того, встановлено виплату винагороди військовослужбовцям ВМС ЗС України за час виконання бойових завдань в акваторії Азовського моря із розрахунку 12 тис. гривень за місяць пропорційно дням такої участі.

Таким чином, військовослужбовець-контрактник з числа рядового складу за виконання завдань в операції Об’єднаних сил на першій лінії зіткнення отримуватиме збільшене грошове забезпечення від 22 157 гривень, на другій лінії - від 15 557 гривень.

Раніше повідомлялося, що підрахунок результатів виборів показав, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський виграв більше військових спецділянок в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, ніж чинний президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, у грудні 2018 року міністр оборони підписав указ, яким з 1 січня 2019 року підвищив грошове забезпечення військовослужбовців ВСУ.