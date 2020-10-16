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Військового аташе США викликали у Міноборони Росії

Автор: Анастасия Рокитна

В Головне управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Російської Федерації був запрошений аташе з питань оборони при посольстві США в Москві Давид Манеро. Його викликали через заяви про російську агресію в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

"Представнику Збройних сил США була доведена позиція Міноборони Росії у зв'язку із заявою військового аташе США в Києві полковника Бріттані Стюарт про спільні дії збройних сил США і України по протидії "російської агресії", - йдеться в заяві.

Росія вважає ці твердження неправдивими, які "підштовхують українську сторону до силового вирішення внутрішнього конфлікту на Донбасі".

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Нагадаємо, Польща вважає, що політика санкцій проти Росії повинна тривати до деокупації Криму.

Раніше під час засідання Генасамблеї ООН Зеленський заявив, що окупація Криму і російська військова агресія на Донбасі - це війна не тільки на території України, це війна в Європі.

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