Воєнний стан і терміни мобілізації в Україні можуть продовжити: законопроекти Зеленського вже в Раді

Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проект закону про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні". Також внесено проект указу "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проекти № 7389 та № 7390 .

Тексти документів на сайті парламенту поки відсутні, проте раніше воєнний стан продовжувався на 30 днів.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан на 30 днів, а потім ще на 30 днів - до 25 травня.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.