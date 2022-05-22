Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який:

може вводитися по всій країні, або ж в окремих районах.

вводиться у разі збройної агресії, загрози нападу, небезпеки територіальній цілісності.

передбачає надання військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

передбачає тимчасове, зумовлене загрозою, о бмеження конституційних прав і свобод громадянина та прав і законних інтересів юросіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

та прав і законних інтересів юросіб із зазначенням строку дії цих обмежень. вводиться за ініціативи президента, затвердженої Верховною радою.

Відповідно до українського законодавства, на територіях, де введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації. Рішення про їх утворення приймається президентом за поданням ОДА або військового командування.

Які конституційні права у воєнний стан можуть обмежувати

В указі президента про введення воєнного стану вказано, що на період дії вказаного правового режиму, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини, передбачені такими статтями Конституції України:

ст. 30 Кожному гарантується недоторканність житла.

Кожному гарантується недоторканність житла. ст. 31 Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. ст. 32 Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя.

Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя. ст. 33 Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України.

Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України. ст. 34 Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. ст. 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. ст. 39 Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. ст. 41 Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. ст. 42 Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. ст. 43 Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. ст. 44 Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. ст. 53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Правила воєнного стану

Тож, під час дії воєнного стану можуть: