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Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень

Фото: український військовий (УНІАН)
Автор: Ирина Гамерская

Воєнний стан в Україні було введено на місяць, починаючи з 05:30 24 лютого через повномасштабне вторгнення Росії. Втім цей правовий режим вже кілька разів подовжували і наразі новий кінцевий термін воєнного стану - 23 серпня.

Що потрібно знати про умови воєнного стану та обмеження для громадян - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який:

  • може вводитися по всій країні, або ж в окремих районах.
  • вводиться у разі збройної агресії, загрози нападу, небезпеки територіальній цілісності.
  • передбачає надання військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.
  • передбачає тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод громадянина та прав і законних інтересів юросіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
  • вводиться за ініціативи президента, затвердженої Верховною радою.

Відповідно до українського законодавства, на територіях, де введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації. Рішення про їх утворення приймається президентом за поданням ОДА або військового командування.

Які конституційні права у воєнний стан можуть обмежувати

В указі президента про введення воєнного стану вказано, що на період дії вказаного правового режиму, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини, передбачені такими статтями Конституції України:

  • ст. 30 Кожному гарантується недоторканність житла.
  • ст. 31 Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
  • ст. 32 Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя.
  • ст. 33 Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України.
  • ст. 34 Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
  • ст. 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
  • ст. 39 Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.
  • ст. 41 Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
  • ст. 42 Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
  • ст. 43 Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
  • ст. 44 Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
  • ст. 53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Правила воєнного стану

Тож, під час дії воєнного стану можуть:

  • встановлювати (посилювати) охорону об'єктів держзначення.
  • запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами.
  • використовувати потужності та трудові ресурси підприємств для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи.
  • примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств для потреб держави.
  • запроваджувати комендантську годину з забороною на перебування на вулицях, а також встановлювати режим світломаскування.
  • обмежувати свободу пересування громадян та іноземців.
  • перевіряти документи у осіб, проводити огляд речей, транспорту і житла.
  • забороняти проведення масових заходів.
  • порушувати питання про заборону діяльності політичних партій та ГО, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України.
  • забороняти або обмежувати вибір місця проживання громадян.
  • регулювати роботу підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб.
  • вилучати у підприємств чи окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери та інші технічні засоби зв'язку.
  • забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями.
  • встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби.
  • вилучати у підприємств навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини.
  • забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку змінювати місце проживання.
  • встановлювати військово-квартирну повинність з розквартирування військових, евакуйованого населення.
  • встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту.
  • проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза життю або здоров'ю.
  • запроваджувати нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами.
  • вживати додаткових заходів щодо посилення охорони держтаємниці.
  • інтернувати (примусово поселяти) громадян іноземної держави, яка здійснює агресію проти України.
  • евакуювати затриманих з СІЗО, етапувати засуджених до безпечних місць.

Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала ініціативу президента щодо подовження терміну дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів - до 23 серпня.

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