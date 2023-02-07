Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца

Законопроект о военном положении поддержали 348 депутатов, о мобилизации - 344.

Депутат сообщил, что проекты на заседании Рады представлял секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. №58 "О продлении срока действия военного положения в Украине"… Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. №59 "О продлении срока проведения общей мобилизации", - говорится в документах.

Законы немедленно объявляются через СМИ и вступают в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Проектами от 6 февраля 8419 и 8420 предлагалось продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток после 19 февраля.