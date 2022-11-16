Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на три месяца

Законопроект о военном положении поддержали 294 депутатов, о мобилизации - 297.

"Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года", - написал Железняк.

Фото: Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля (t.me/yzheleznyak)

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №8189 об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине и №8190 о продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Напомним, военное положение и всеобщая мобилизация были введены в Украине с 5 часов 30 минут 24 февраля после полномасштабного вторжения России сроком на 30 дней. Затем они продолжались на 30 дней до 26 марта, на 30 дней до 25 апреля, на 30 дней до 30 мая, на 90 дней до 23 августа, на 90 дней до 21 ноября.

Режим военного положения

Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Всеобщая мобилизация

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяются Генеральным штабом ВСУ.

Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.

Также во время военного положения не могут мобилизовать: