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Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: когда проголосует Рада

Фото: Рада 16-й раз проголосует за проголосует за продление военного положения и мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военное положение в Украине снова продлят на 90 дней. Это также касается и общей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

"На следующей пленарной неделе парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации", - сообщил он.

Соответственно военное положение и мобилизацию снова продлят на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.

Однако до этого Совет нацбезопасности и обороны должен принять соответствующие указы, а президент - внести в парламент соответствующие законопроекты.

 

Военное положение

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россиян в Украине действует военное положение и мобилизация.

Последний раз Рада голосовала за продление военного положения и мобилизации 16 апреля. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы 18 апреля.

То есть военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней, то есть до 6 августа.

Стоит добавить, что во время военного положения запрещено проводить выборы. Руководство Украины отмечало, что выборы будут проведены после завершения войны.

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