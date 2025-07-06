Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: когда проголосует Рада

Военное положение в Украине снова продлят на 90 дней. Это также касается и общей мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.
"На следующей пленарной неделе парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации", - сообщил он.
Соответственно военное положение и мобилизацию снова продлят на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.
Однако до этого Совет нацбезопасности и обороны должен принять соответствующие указы, а президент - внести в парламент соответствующие законопроекты.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россиян в Украине действует военное положение и мобилизация.
Последний раз Рада голосовала за продление военного положения и мобилизации 16 апреля. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы 18 апреля.
То есть военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней, то есть до 6 августа.
Стоит добавить, что во время военного положения запрещено проводить выборы. Руководство Украины отмечало, что выборы будут проведены после завершения войны.
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