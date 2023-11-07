Военные риски. Покрывает ли страховка жилья разрушения от "прилетов": объяснение

Страхуют ли в Украине жилье от разрушений во время войны

Закон Украины "О страховании" предусматривает, что страховщики (страховые компании) производят страховые выплаты, если наступают страховые случаи, предусмотренные договором, объясняет Юрий Бойко.

Если там указано, что военные действия повлекли за собой повреждение, являются страховым случаем, то страховая компания обязана осуществить страховую выплату в случае наступления такого события. В других случаях страховые компании не обязаны производить выплаты в случае повреждения жилья, вызванных войной.

В других случаях страховые компании не обязаны производить выплаты в случае повреждения жилья, вызванного военными действиями.

"Возможность получения страховой выплаты за поврежденное в результате боевых действий жилье зависит от того, предусмотрены ли в договоре со страховой компанией такие события как страховой случай. Но пока страховые компании отказываются предоставлять такие услуги как страхование рисков причинения убытков вследствие боевых действий. Следовательно, получить компенсацию от страховой в случае "прилета" сейчас невозможно", – отмечает специалист Nota Group.

Ограничение размера выплат. Что изменилось в страховании жилья за время войны

Между тем, в Украине продолжают страховать жилье на случай кражи, затопления, взрыва или пожара. Также страхуют гражданскую ответственность перед соседями. К примеру, на случай их затопления.

Фото: Страховые компании отказываются предоставлять такие услуги как страхование рисков причинения ущерба вследствие боевых действий (Getty Images)

"И в этих случаях страхование жилья работает, как и в довоенные времена. То есть введение военного положения не влияет на силу договора страхования и не лишает страховые компании обязанности возмещения убытков в указанных выше случаях. Однако страхование жилья даже от таких случаев имеет ряд недостатков", – обращает внимание собеседник.

Самое главное – это ограничение размера страховых выплат. Да, страховая выплата обычно ограничена какой-то суммой. Если ущерб, причиненный имуществу страхователя, превысит эту сумму, остальные расходы придется покрывать с собственного кошелька или взымать с виновника.

"Например, страховая выплата по договору определена в размере 200 тысяч гривен. В случае, если соседи затопят квартиру (на затопление приходится более двух третей обращений за страховыми выплатами), и сумма ущерба составит более 200 тысяч гривен, страховая в таком выплатит исключительно 200 тысяч, а остальное придется покрывать самостоятельно. Или требовать компенсировать ущерб у соседей, совершивших затопление", – объясняет Юрий Бойко.

Часто урегулировать этот вопрос в добровольном порядке с соседями не удается, и в большинстве случаев приходится обращаться в суд за принудительным взысканием.

Но обращение в суд с иском – это достаточно длительная процедура, особенно учитывая чрезмерную загруженность судов после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, обращение в суд с иском требует дополнительных расходов, таких как уплата судебного сбора и оплата услуг правовой помощи.

"Следует обратить внимание на тот факт, что договор страхования часто предусматривает франшизу – часть убытков, не возмещаемую страховщиком согласно договору страхования. Например, если франшиза по договору составляет 5% от стоимости компенсации, то от суммы выплаты в 200 000 страховая компания отчислит еще 10 тысяч", – добавляет специалист Nota Group