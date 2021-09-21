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Військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі США, - Байден

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден заявив, що військова сила повинна стати крайнім засобом в арсеналі Америки. За його словами, сучасні проблеми неможливо вирішити за допомогою "зброї та куль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

"Військова міць Сполучених Штатів повинна бути інструментом останньої інстанції. Не потрібно її використовувати в першу чергу як реагування на будь-яку проблему у світі. І сьогодні нашу стурбованість з багатьох питань не вирішити за допомогою зброї", - заявив президент США.

Байден зазначив, що застосування військової сили, зокрема, не допоможе вирішити таку проблему як пандемія COVID-19.

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ООНСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден