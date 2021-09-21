Военная сила должна стать крайним средством в арсенале США, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале Америки. По его словам, современные проблемы невозможно решить с помощью "оружия и пуль".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Военная мощь Соединенных Штатов должна быть инструментом последней инстанции. Не нужно ее использовать в первую очередь в качестве реагирования на любую проблему в мире. И сегодня нашу обеспокоенность по многим вопросам не решить с помощью оружия", - заявил президент США.

Байден отметил, что применение военной силы, в частности, не поможет решить такую проблему как пандемия COVID-19.