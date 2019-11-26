Військова прокуратура встановлює факт смерті солдата, який загинув після падіння з поїзда

Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі старшого солдата, який випав з поїзда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Військової прокуратури Центрального регіону України.

Як повідомляється, військовослужбовець десятої гірничо-штурмової бригади рухався у складі підрозділу ешелоном у зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Постраждалий був виявлений 18 листопада на залізничному полотні поблизу ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

"Старший солдат був доставлений машиною "швидкої" Білоцерківський військовий госпіталь. Чоловік 1987 року народження перебував у важкому стані: відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку II ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки, кома II ступеня. 25 листопада він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України.

Досудове розслідування виробництва за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України здійснює Білоцерківський відділ поліції ГУ ПП Київської області. Організовано першочергові слідчі дії, призначено ряд судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, 22 листопада під час виконання службових обов'язків на Донбасі загинув командир батареї полку старший лейтенант Богдан Шацький. Йому було 24 роки.

Крім того, 8 листопада загинув український військовослужбовець, який постраждав в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі.