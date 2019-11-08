На Донбасі помер один з поранених учора військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Він отримав численні поранення і був найважчим з поранених

Загинув український військовослужбовець, який постраждав в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі у середу, 7 листопаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 92-ї окремої механізованої бригади операції Об'єднаних сил.

Як повідомляється, окупанти обстріляли українських бійців в момент, коли ті вивантажували деревину. Ракета бойовиків близько 12:20, потрапила у вантажівку, у якої працювали військовослужбовці.

"Один з них відразу загинула, ще троє отримали численні поранення. Між життям і смертю виявився один із солдатів. Опіки, множинні осколкові поранення, переломи кісток - він був найважчим з поранених", - йдеться в повідомленні.

Лікарі не змогли врятувати потерпілого українського військового.

Нагадаємо, вчора бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, бойовики застосовували протитанкові керовані ракети.

Як повідомляло РБК-Україна, в ОБСЄ повідомили, що розведення сил в Петровському на Донбасі розпочнеться в суботу, 9 листопада, о 12:00 за київським часом.