Не військова мобілізація. У Міноборони заявили, що ніхто не буде забирати жінок в армію

"Ніхто не буде забирати жінок в армію. Це не мобілізація і не військовий призов. Ідеться лише про оновлення системи військового обліку", - заявила Маляр.

За її словами, зараз відбувається модернізація системи, яка існувала і раніше. Але з часом частина професій зникає і саме законодавство потребує змін.

"Завжди був перелік професій, які були підставою для взяття жінок на військовий облік. Але професії зникають і законодавство теж потребує оновлення", - зазначила вона.

Спільне парламентське рішення про модернізацію системи військового обліку було ухвалено парламентом навесні.

"Чи треба прямо завтра йти до військкоматів? Ні. Адже на це буде цілий рік. Адже виконання норми закону про оновлення військового обліку триватиме протягом усього 2022 року", - додала заступник міністра оборони.

За її словами, категорії жінок підпадатимуть під постановку на облік, - це професії та спеціальності споріднені з військовим обліком, відповідний вік та належний стан здоров’я.

Зараз в уряді працюють над тим, щоб зробити цей процес максимально зручним.