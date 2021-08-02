RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Військова хунта в М'янмі продовжила на два роки режим НС і створила тимчасовий уряд

Автор: РБК-Україна

Військова хунта в М'янмі продовжила на два роки режим НС і створила тимчасовий уряд. Військові оголосили тимчасовим прем'єр-міністром головнокомандувача Збройними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Через півроку після військового перевороту в М'янмі лідер хунти головнокомандувач Збройними силами генерал Мін Аун Хлайн заявив про продовження режиму надзвичайного стану на два роки, до серпня 2023-го року.

Нові загальні вибори, зазначив він, будуть проведені лише в другій половині 2023 року.

"Обіцяю, що вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій", - запевнив лідер хунти.

В окремо поширеній заяві повідомляється про створення "Тимчасового уряду" і призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром.

Того ж дня в М'янмі відбулися невеликі демонстрації.

Зокрема, в місті Калемьо на півночі країни протестувальники тримали банер з написом "Сила для революції".

У промисловому мегаполісі Янгон противники хунти провели ходу з факелами.

Нагадаємо, що М'янма просить світ про допомогу через ситуацію з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у М'янмі стався військовий переворот. Євросоюз ввів санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
МьянмаВійськовий переворот