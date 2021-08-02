Військова хунта в М'янмі продовжила на два роки режим НС і створила тимчасовий уряд

Через півроку після військового перевороту в М'янмі лідер хунти головнокомандувач Збройними силами генерал Мін Аун Хлайн заявив про продовження режиму надзвичайного стану на два роки, до серпня 2023-го року.

Нові загальні вибори, зазначив він, будуть проведені лише в другій половині 2023 року.

"Обіцяю, що вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій", - запевнив лідер хунти.

В окремо поширеній заяві повідомляється про створення "Тимчасового уряду" і призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром.

Того ж дня в М'янмі відбулися невеликі демонстрації.

Зокрема, в місті Калемьо на півночі країни протестувальники тримали банер з написом "Сила для революції".

У промисловому мегаполісі Янгон противники хунти провели ходу з факелами.