Военная экономика: юристы предостерегают власть от давления на бизнес

Увеличение давления на бизнес в условиях войны может привести к отсутствию инвестиций и массовому выходу бизнеса за пределы Украины. Такой подход будет явно неразумным и приведет к банкротству государства и потере последних ресурсов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране ".

Переход экономики страны на "военные рельсы" должен всегда учитывать два ключевых фактора, отмечает управляющий партнер юридической фирмы "Сирота Дзис Мельник и партнеры" Дмитрий Сирота.

Первый фактор – отказ от ненужных и не ключевых для выживания страны расходов. К примеру, благоустройство, парки, плитка на тротуарах, новые дороги и тому подобное точно могут подождать. Все эти ресурсы должны быть направлены исключительно на оборону.

Второй фактор – должна состояться максимальная либерализация бизнеса, которая создаст условия для привлечения инвестиций и мощного развития бизнеса уже сейчас.

Среди неотложных потребностей - введение многолетних налоговых льгот по налогу на прибыль и НДС.

Также необходимо обеспечить стабильность правового режима для иностранных инвесторов в большинстве секторов экономики.

"Не нужно бояться недопоступления средств в бюджет. Масштабирование бизнеса за счет либерализации обеспечит его рост. В то время как налоговое давление лишь приведет к сворачиванию и выходу работающего бизнеса. Как результат – уменьшение бюджетных поступлений", – предупреждает юрист.

По его мнению, в стране должно полноценно заработать страхование военных рисков за счет фонда, гарантированного правительством. Среди других требований времени – максимальное упрощение регуляторных и разрешительных процедур относительно реализации бизнес-проектов; создание готовых инвестиционных площадок, готовых для запуска в минимальные сроки после поступления инвестиций; прекращение давления правоохранительных и налоговых органов на бизнес.

"Военная экономика" - это не конфискации и репрессии, а направление ресурсов государства, прежде всего, на военные нужды. Это максимальные преференции для ВПК и сопутствующих отраслей с одновременной либерализацией экономики с целью привлечения инвестиций", – резюмирует Дмитрий Сирота.

Напомним, недавно министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что украинцам, вероятно, придется снизить уровень потребления товаров и услуг в несколько раз. По его мнению, украинцы потребляют слишком много импортных товаров, из-за чего огромные объемы валюты тратятся не на военные цели, а на потребительские товары. Это в свою очередь ослабляет экономический потенциал Украины.

По словам министра, военные экономические "рельсы", в частности, будут предусматривать иные налоговые и расходные режимы. "Мы к этому должны готовиться и, думая о 2025 годе, должны закладывать соответствующие сценарии", - предупредил Сергей Марченко.

В свою очередь глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в колонке для РБК-Украина отметил, что в отличие от СССР времен 30-х годов в современной Украине уже практически нет тех "военных рельсов".

Из всех инструментов, предусмотренных законодательством относительно правового режима военного положения, украинские власти используют только те, которые исключительно необходимы или без которых решение задач обороны будет невозможным, уверяет Гетманцев.

"За 22 месяца полномасштабной войны ни от кого из высшего военно-политического руководства Украины не звучало даже предположения о, например, "трудовой повинности". Вместо этого в рамках государственной программы "Армия восстановления" для временно безработных граждан предложено добровольное участие в посильных общественных работах. С уровнем оплаты, который значительно превышает пособие по безработице, и возможностью в любое время прекратить такую деятельность", - говорит Гетманцев.

Также, по его словам, ни разу не звучало от властей предложений о "квартирной повинности" или "ограничении торговли". За исключением алкоголя.

О том, какой может быть экономика военного времени и что она даст стране, читайте в эксклюзивном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.