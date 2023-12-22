Как будут выглядеть (не)советские военные рельсы украинской экономики

Что такое "военные рельсы", на которые, по словам министра финансов Сергея Марченко, должна перейти украинская экономика ради победы в войне против России? И по каким "рельсам" движется украинская экономика уже почти два года полномасштабной войны?

На эти вопросы в колонке для РБК-Украина отвечает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Советскому прошлому здесь не место

Для тех, кто успел в свое время насмотреться советских фильмов о "подвиге / работе тыла во время Великой Отечественной войны" - применение в современной Украине такого кейса в его тогдашнем виде невозможно априори из-за ряда фундаментальных факторов.

Во-первых, в отличие от СССР времен 30-х годов – эпохи индустриализации, с административно-командной экономикой, низким уровнем грамотности, высоким количеством людей рабочих профессий и ручного труда, мощным репрессивным аппаратом, использованием труда репрессированных, Украина – демократическое государство с высоким уровнем образования подавляющей части населения и рыночной экономикой, где преобладают сервисные сектора (60% валовой добавленной стоимости до войны, без сектора жилищно-коммунальных услуг).

В современной Украине уже практически нет тех "рельсов". Если во времена СССР здесь располагалось более тысячи предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и еще примерно столько же выпускали продукцию двойного назначения, то в результате конверсии начала 90-х (когда военные предприятия переформатировали под производство гражданской продукции), массовой приватизации второй половины 90- х (когда цеха по производству военной продукции закрывали, а оборудование пускали на металлолом из-за отсутствия заказов вследствие сокращения армии, невозможности содержания прежнего военного производства силами частных собственников), - еще 15 лет назад в составе ОПК осталось полторы сотни предприятий. К началу полномасштабной войны их осталось менее 60, часть из которых попали под временную оккупацию, разрушены или повреждены.

Что делает государство для победы

У нас нет условного ЗаУралья, куда можно было бы вывезти какие-то производства и где было бы физически безопасно развертывание производства по принципу «военных рельсов».

Поэтому из всех инструментов, предусмотренных законодательством относительно правового режима военного положения, мы используем только те, которые исключительно необходимы или без которых решение задач обороны будет невозможным. И не применяем те, которые имеют заведомо сомнительную эффективность и результативность.

За 22 месяца полномасштабной войны ни от кого из высшего военно-политического руководства не звучало даже предположение о, например, "трудовой повинности". Вместо этого в рамках государственной программы "Армия восстановления" для временно безработных граждан предложено добровольное участие в посильных общественных работах. С уровнем оплаты, который значительно превышает пособие по безработице, и возможностью в любое время прекратить такую деятельность. Не звучало от властей предложений о "квартирной повинности" или "ограничениях торговли". За исключением алкоголя, при этом не полное ограничение, а в пределах определенных временных рамок.

При этом государство приняло и принимает меры, направленные на усиление обороноспособности и отпор врагу, в частности:

перешло, начиная с 2022 года, на формирование государственных бюджетов, ориентированных в первую очередь на обеспечение потребностей сектора безопасности и обороны. Если упрощенно, все доступные нам внутренние ресурсы направляются на покрытие запросов военных, правоохранительных и специальных служб;

усиливает возможности АО "Украинская оборонная промышленность" в части разработки, изготовления и масштабирования объемов производства вооружения и военной техники (ВВТ), адаптации образцов вооружения ВСУ к современным решениям государств-членов НАТО (в частности, проект FrankenSAM с США);

организовало стабильные каналы поставки военной помощи от государств союзников – как на двусторонней, так и на многосторонней основе ("Рамштайн", "авиационная коалиция", "коалиция ПВО" и т.п.);

помогает в создании совместных предприятий с западными производителями ВВТ в части их ремонта, обслуживания, а затем и выпуска с привлечением украинских партнеров. К примеру, договоренности, достигнутые на Первом международном форуме оборонных технологий, уже переходят в плоскость реализации;

увеличило финансирование государственных целевых программ по разработке и изготовлению новых образцов ВВТ. К примеру, в 2024 году на две программы - "Ракетное вооружение" и "Боеприпасы" - будет выделено 175 млрд грн;

наладило ремонт и восстановление трофейных образцов ВВТ, получение от государств-партнеров, имеющих на вооружении соответствующую технику, а также собственное производство заменителей, запасных частей к ней;

способствует развитию частного сектора ОПК, в частности,через увеличение объемов государственного заказа, упрощение процедур и сокращение сроков принятия техники на вооружение, создание кластера, где инноваторы, разработчики, производители смогут представить свои идеи, получив оперативно их экспертизу и оценку от военных, с последующим заказом соответствующей продукции. Яркий пример – стремительное развитие индустрии БПЛА. До начала полномасштабной войны в Украине было менее десятка производителей дронов, сейчас – более двухсот. И это в основном частный бизнес, в том числе малый. Если раньше от разработки до заказа ВСУ могли пройти годы, то сейчас этот процесс может занимать лишь пару месяцев, а то и недель;

предоставило ряд льгот (в частности, налоговых, таможенных), стимулирующих ввоз комплектующих и производство в Украине образцов ВВТ;

организовало предоставление государственных грантов от Украинского фонда стартапов на разработку проектов military-tech и т.д.

За 9 месяцев 2023 года (к аналогичному периоду прошлого года) производство оружия и боеприпасов выросло на 76%, военного автотранспорта – почти в 2 раза. Это то, о чем можно говорить публично.

Благодаря этим и ряду других мер, прежде всего стабильному финансированию от партнеров, оказанию ими военной помощи (а речь идет о около 100 млрд долларов поставок ВВТ, о которых можно говорить публично), поддержанию режима макроэкономической и валютно-курсовой стабильности, увеличению поступлений в бюджет, пониманию дополнительных потенциальных резервов - в настоящее время удается избегать отклонений от привычных рамок экономической деятельности. В том числе избегать изменения системы налогообложения, реформирование которой по европейским стандартам будет проходить уже после завершения войны в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Несмотря на значительные военные расходы, в 2024 году государство в два этапа увеличит минимальную заработную плату, в плановом режиме проведет очередную индексацию пенсий и продолжит выполнять все свои социальные обязательства, предусмотренные законодательством Украины.

Что касается возможных примеров построения военной экономики в других странах и в других временных периодах, следует отметить, что войны такого масштаба - по протяженности линии фронта, количеству задействованной техники и личного состава, интенсивности боевых действий, нанесенных разрушениях, которые только за период с февраля 2022 года года по февраль 2023-го оценивались Всемирным банком в 411 млрд долларов, - не велись ни на одном континенте со времен окончания Второй мировой войны. Потому просто отсутствуют корректные кейсы и примеры для сравнения.