Военная экономика РФ прошла свой пик и начинает истощаться, - Bloomberg
Рост российской экономики в военное время прошел свой пик. В настоящее время наблюдается ее спад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Пик роста был пройден, скорее всего, в середине этого года. Какой будет траектория роста в следующем году - открытый вопрос, будет ли это «мягкая» или «жесткая» посадка для экономики", - сказал изданию экономист Олег Кузьмин, экономист.
Как пишет Bloomberg, стремительный рост экономики в России обеспечило военное производство. Однако несмотря на то, что оно продолжает расширяться - этого недостаточно, чтобы компенсировать спад в других секторах экономики.
Также стоит заметить, что на днях Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по экономике России и теперь видит рост в 2025 году на уровне 1,3% по сравнению с 1,5% ранее.
Интересно и то, что в сентябре российское производство сократилось впервые с апреля 2022 года. При этом в августе экономика РФ выросла на 2,4% в годовом исчислении. Это самый медленный показатель со времени рецессии, наступившей сразу после вторжения России в Украину в 2022 году.
Отмечается, что такое замедление за пределами военно-промышленного сектора подчеркивает дальнейшее погружение России в экономику войны.
Россияне уже сталкиваются с кризисными процентными ставками, а в пятницу центральный банк может повысить базовую ставку до 20% - так же высоко, как и через несколько недель после начала вторжения. Таким образом там пытаются обуздать инфляцию. Любой спад в экономике может привести к тому, что россияне «почувствуют экономическую боль», от которой они были в основном защищены на фоне санкций, которые продолжают вводить США и их союзники.
Экономика России
Ранее мы писали, что доходы России от экспорта нефти выросли в июле 2023 года, поскольку цены превысили установленный странами G7 лимит. По данным МЭА, Россия получила 15,3 млрд долларов, что на 20% больше, чем в июне, благодаря росту мировых цен и уменьшению скидок на нефть.
В то же время спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что санкции оказывают серьезное влияние на Россию, и впоследствии это будет становиться все более и более очевидным. По его словам, Путин был вынужден поедать российскую экономику .
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