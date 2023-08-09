Военкому одного из районов Киева вручили протокол о коррупции: подробности
Правоохранители вручили протокол о коррупции военкому Территориального центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Отмечается, что чиновник нарушил требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
О чем идет речь
Правоохранители сообщили, что руководитель одного из районных в городе Киеве Территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначил на должность в центр свое близкое лицо.
Фото: Вручение протокола (t.me/mvs_ukraine)
"Своими действиями он нарушил требования статьи 28 закона Украины "О предотвращении коррупции" - не принял меры по недопущению возникновения конфликта интересов", - пишут в МВД.
Что ему грозит
Согласно действующему законодательству за правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотрена административная ответственность. Поэтому в отношении чиновника составили административный протокол по ч. 1 и 2 ст. 172-2 КУоАП.
"За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от двухсот (3400 гривен) до четырехсот (6800 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан", - добавили в МВД.
Проверки военкомов по всей Украине
После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении, в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП.
Недавно в Полтавской области при получении взятки разоблачили руководителя одного из районных военкоматов.
Также бывший руководитель Запорожского областного ТЦК и СП разоблачен на организации "схемы" по обогащению приближенных лиц, а также помощи представителям местного криминалитета.
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