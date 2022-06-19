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Військкомати в Росії почали кликати жінок на службу за контрактом

Фото: військкомати в Росії почали кликати жінок на службу за контрактом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії на військову службу за контрактом пропонують вступити й жінкам. При цьому вони не повинні перебувати в запасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт адміністрації Сєвєродвінську.

Крім того, ще є вимоги до кандидатів за віком - він має бути від 18 до 40 років (новий контракт до 50 років).

"На службу за контрактом можуть вступити: військовослужбовці, які проходять службу на заклик і вже отримали вищу або середню професійну освіту; військовослужбовці, які проходять службу на заклик не менше трьох місяців; громадяни, які перебувають у запасі; чоловіки, які не перебувають у запасі та мають вищу або середню професійну освіту; жінки, які не перебувають у запасі; іноземні громадяни віком від 18 до 30 років, які законно перебувають на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також охочим пропонують "високі зарплати", які нібито стартують від 200 тисяч рублів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Росія може підвищити призовний вік з 40 до 49 років через дефіцит живої сили.

Також стало відомо, що через великі втрати й брак особового складу в армії, в регіонах Росії можуть оголосити загальну мобілізацію.

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Мобілізація в Росії