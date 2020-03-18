Військкомати призупинили призов в армію

У зв'язку з карантином через коронавірус призупинено заходи призову громадян на строкову військову служб. Про це повідомляє прес-служба Сухопутніх військ України.

Втім, військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.

"За розпорядженням командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, - до окремого розпорядження", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Ситуацію у Київській області класифікували як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня" прийняли рішення тимчасово ввести на території області режим надзвичайної ситуації. Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров’я КОДА.