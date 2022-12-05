Водоснабжение под угрозой? Стали известны подробности удара по Одесской области

Российские войска 5 декабря нанесли ракетный удар по подстанции в Беляевке, питающей водонасосную станцию, которая снабжает водой Одессу и населенные пункты в окрестностях города.

Об этом заявил мэр города Генналий Труханов, передает РБК-Украина со ссылкой на " Думскую ".

Сейчас энергетики оценивают масштаб ущерба и разрабатывают план восстановительных мероприятий.

По словам мэра, один из ракетных ударов пришелся по электростанции, которая питала ВНС.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты ударили по Одесской области. Вследствие чего повреждены два инфраструктурных объекта, а также пострадал человек.

В настоящий момент Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение в результате обесточивания системы.

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