Водоснабжение под угрозой? Стали известны подробности удара по Одесской области

Российские войска 5 декабря нанесли ракетный удар по подстанции в Беляевке, питающей водонасосную станцию, которая снабжает водой Одессу и населенные пункты в окрестностях города.
Об этом заявил мэр города Генналий Труханов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
По словам мэра, один из ракетных ударов пришелся по электростанции, которая питала ВНС.
Сейчас энергетики оценивают масштаб ущерба и разрабатывают план восстановительных мероприятий.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты ударили по Одесской области. Вследствие чего повреждены два инфраструктурных объекта, а также пострадал человек.
В настоящий момент Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение в результате обесточивания системы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.