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Для водозабезпечення Миколаєва уряд виділив 56 млн гривень, - Тимошенко

Фото: для водозабезпечення Миколаєва уряд виділив 56 млн гривень (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Задля вирішення питання водозабезпечення населення Миколаєва з резервного фонду державного бюджету виділено 56 млн грн. Також забезпечено водозабір з річки Південний Буг та артезіанських свердловин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За його словами, сьогодні одне з найважливіших питань - це відновлення водопостачання у житлових районах міста. Внаслідок дій агресора було пошкоджено основну та резервну лінії магістрального водогону Дніпро-Миколаїв.

Враховуючи те, що 80% загальної протяжності водогону проходить на тимчасово окупованій території Херсонської області, це унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт та не гарантує подальшої стабільної роботи цього джерела водопостачання, тому були прийняті альтернативні рішення.

"Нині введено в експлуатацію 14 свердловин - в міських лікарнях, пологовому будинку та військовому шпиталі. Вже розпочалось водопостачання у житлові будинки", - зазначив Тимошенко.

Також він підкреслив, що у місто активно постачають гуманітарну допомогу. Миколаївщиною вже отримано майже 3 тис. тонн товарів, з яких 1 тис. тонн вже передана територіальним громадам області, комунальним закладам, структурам ЗСУ та волонтерським організаціям.

Загалом по Миколаївській області за період воєнного стану отримано 6,5 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник керівника ОП, у Вознесенську та Новій Одесі, що на Миколаївщині, вже обладнані тимчасові будови для проїзду, а на ділянці Благовіщенське - Миколаїв тривають роботи з розбирання зруйнованого мосту.

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Миколаїв