"После очередной атаки врага водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС извлекли из реки Днепр часть беспилотника", - говорится в сообщении.

Водолазы достали из Днепра часть дрона, которая упала во время атаки РФ (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как рассказали спасатели, услышав взрыв один из очевидцев, пошел к месту, где обнаружил огромные металлические обломки, плавающие на поверхности воды.

"Он быстро сообщил об этом службу экстренного реагирования "101". К счастью, обошлось без жертв", - добавили в ГСЧС.

Спасатели предупреждают: если вы увидели обломки беспилотников или ракет - не подходите и ничего не трогайте, а немедленно сообщайте по номеру "101".