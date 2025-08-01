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Водные дроны, артиллерия и не только. Польская PGZ планирует производить оружие в Украине

Фото: польская PGZ планирует производить оружие в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польская оружейная группа (PGZ) заинтересована в том, чтобы совместно с Украиной производить ряд видов вооружения, среди которых дроны, артиллерия и др.

Об этом заявил заместитель председателя PGZ Ян Грабовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью"Интерфакс-Украина".

По словам Грабовского, PGZ уже имела разговор и с Министерством обороны, и промышленностью о потенциале сотрудничества. В частности, представители PGZ участвовали в Польско-украинском форуме оборонной промышленности, который состоялся во Львове в апреле этого года.

"PGZ очень высоко оценивает уровень украинской оборонной промышленности. Мы хотим сотрудничать и стремимся прежде всего оказать помощь украинцам и украинскому ОПК, обеспечив безопасное место", - подчеркнул вице-президент.

По словам Грабовского компания готова на сотрудничество в различных формах для изготовления украинских изделий в Польше, в безопасном месте, в безопасных условиях.

"Мы говорим о сотрудничестве с Украиной прежде всего в сфере дроновых технологий. Речь идет и о беспилотных летательных аппаратах, и водных дронах, и т.д.", - отметил топ-менеджер компании.

Он также подчеркнул, что PGZ готова производить компоненты для дронов и артиллерии.

"Имею в виду, в частности, САУ Krab. Мы говорим с Украиной о производстве стволов, потому что знаем, что это очень важный элемент вооружения", - сказал он.

Грабовский напомнил, что PGZ ремонтирует на польских предприятиях танки, которые едут с фронта из Украины, также ремонтируются САУ Krab в Украине, но меняются стволы польского производства.

"И одна из идей по сотрудничеству - это производство этих стволов непосредственно в Украине", - пояснил он.

 

Деятельность PGZ

Ранее сообщалось, что PGZ получит 665 млн долларов от Министерства государственного имущества Польши на проект строительства трех новых заводов.

Заводы будут заниматься производством 155-мм артиллерийских снарядов, спрос на которые резко возрос после полномасштабного вторжения России в Украину. Компания PGZ хочет увеличить годовые производственные мощности боеприпасов до 150 тысяч снарядов в течение двух-трех лет.

Сейчас польская компания PGZ производит примерно 30 тысяч снарядов в год. Благодаря новому финансированию этот объем планируют увеличить более чем в пять раз. Все процессы будут выполняться в Польше, чтобы избежать зависимости от импортных деталей.

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