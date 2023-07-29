RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Водительское удостоверение можно заменить онлайн: пошаговая инструкция

Фото: водительское удостоверение можно заменить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Водительское удостоверение можно заменить онлайн в несколько кликов. Для этого нужно приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Подать заявление о замене удостоверения можно через мобильное приложение и забрать готовое водительское в сервисном центре МВД. Также украинцы могут отказаться от пластикового документа и получить электронное водительское удостоверение.

Оформить заявление на замену можно, если удостоверение:

  • потерянное;
  • изданное впервые на 2 года;
  • непригодно для дальнейшего использования;
  • в связи с изменением персональных данных (например, фамилии и т.п.).

Пошаговая инструкция для замены удостоверения

  • авторизоваться в приложении "Дія";
  • нажать "Услуги";
  • нажать "Замена водительского удостоверения";
  • выбрать причину замены;
  • выбрать сервисный центр, где будет удобно забрать документ;
  • подтвердить контактные данные и подписать заявление.

После этого в течение 10 минут нужно оплатить услугу, в противном случае заявление аннулируется. Позже придет сообщение о готовности документа.

Напомним, мы сообщали, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина сообщал, что украинцы будут получать водительские права по-новому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские праваДія