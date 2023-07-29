Водительское удостоверение можно заменить онлайн: пошаговая инструкция

Водительское удостоверение можно заменить онлайн в несколько кликов. Для этого нужно приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Подать заявление о замене удостоверения можно через мобильное приложение и забрать готовое водительское в сервисном центре МВД. Также украинцы могут отказаться от пластикового документа и получить электронное водительское удостоверение.
Оформить заявление на замену можно, если удостоверение:
Пошаговая инструкция для замены удостоверения
После этого в течение 10 минут нужно оплатить услугу, в противном случае заявление аннулируется. Позже придет сообщение о готовности документа.
Напомним, мы сообщали, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.
Также министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина сообщал, что украинцы будут получать водительские права по-новому.
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