Водителям напомнили о штрафе за популярное нарушение: наказывают даже из-за пассажиров

Использование ремней безопасности - важный элемент вождения, помогающий избежать серьезных травм во время аварии. Не забывать о них обязательно нужно как водителям, так и пассажирам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.
Правоохранители рассказали, что в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), ремни безопасности могут значительно уменьшить давление на грудную клетку водителя и пассажиров.
Это уменьшает риск травматических повреждений внутренних органов.
Кроме того, они помогают избежать травм головы и лица, которые могут возникнуть в результате ударов о твердые предметы:
Согласно действующему законодательству Украины, использование ремней безопасности является обязательным как для водителя, так и для всех пассажиров транспортного средства.
Следовательно, пристегиваться нужно всем, кто находится в салоне авто - как на передних сиденьях, так и на задних.
Нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет за собой административное наказание.
Согласно части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Таким образом, за непристегнутый ремень водителям и пассажирам в Украине светит штраф в размере 510 гривен.
Напомним, ранее мы рассказывали, с какой скоростью можно ездить в населенных пунктах и за их пределами, чтобы не получить штраф.
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