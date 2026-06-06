Водитель, который влетел в людей на переходе в Киеве, имел почти 40 нарушений ПДД

По словам правоохранителя, за автомобилем, который попал в резонансную аварию, было зафиксировано 39 нарушений ПДД. Подавляющее большинство из них касалось превышения скорости. Только в течение прошлого года таких случаев было 18.

Кроме того, в марте этого года с участием этого автомобиля произошло еще одно ДТП без пострадавших.

Билошицкий напомнил, что авария на Кардачах унесла жизни четырех человек, среди которых был ребенок. Еще три человека получили тяжелые травмы. Самого водителя спасателям пришлось доставать из полностью разбитого автомобиля.

После трагедии представитель патрульной полиции поднял вопрос эффективности действующей системы наказаний за систематические нарушения правил дорожного движения.

"Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества о потенциальной опасности для других участников дорожного движения", - подчеркнул он.

По словам Билошицкого, во многих странах мира наряду со штрафами действуют механизмы, которые позволяют реагировать именно на повторное опасное поведение водителей. По его мнению, подобные инструменты необходимы и Украине.

Также он привел статистику нарушений на дорогах. За период с 1 января по 5 июня 2026 года подразделения Национальной полиции зафиксировали более 1,05 млн административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Еще более 1,73 млн постановлений было вынесено за нарушения, зафиксированные камерами автоматической фиксации.

Билошицкий выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии.