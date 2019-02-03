Водія автобуса, який потрапив в аварію в Калузькій області, затримали

Він перебуває на медичному огляді

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области, в результате чего погибли семь человек, задержан. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"В настоящее время водитель задержан в порядке 91 статьи УПК. Он находится на медицинском освидетельствовании", - говорится в сообщении.

Отметим, 3 февраля в Калужской области России в результате опрокидывания автобуса, перевозившего детей, погибли люди. Причина дорожно-транспортного происшествия пока не установлена. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской области на трассе "Киев - Харьков-Довжанский" в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля "Таврия", который стоял на обочине, погиб один человек, еще 4 получили травмы.

Также 1 февраля в Киеве маршрутный автобус столкнулся с припаркованным грузовиком, в результате аварии пострадали восемь человек - водитель и пассажиры маршрутки.