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Водія автобуса, який потрапив в аварію в Калузькій області, затримали

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 15:25
Водія автобуса, який потрапив в аварію в Калузькій області, затримали
Фото: аварія автобуса в РФ (з відкритих джерел)

Він перебуває на медичному огляді

Водій автобуса, що потрапив в ДТП в Калузькій області, в результаті чого загинули сім людей, затриманий. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"В даний час водій затриманий в порядку статті 91 КПК. Він знаходиться на медичному огляді", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 3 лютого в Калузькій області Росії в результаті перекидання автобуса, що перевозив дітей, загинули люди. Причина дорожньо-транспортної пригоди поки не встановлена. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус з'їхав з дороги і перекинувся.

Раніше РБК-Україна писало, що в Харківській області на трасі "Київ - Харків-Довжанський" в результаті зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter і легкового автомобіля "Таврія", який стояв на узбіччі, загинула одна людина, ще 4 отримали травми.

Також 1 лютого в Києві маршрутний автобус зіткнувся з припаркованим вантажівкою, в результаті аварії постраждали вісім людей - водій та пасажири маршрутки.

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