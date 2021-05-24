Водії сотень фур кілька годин блокують трасу під Миколаєвом

За його даними, фури повністю заблокували одну смугу в бік Миколаєва і погрожують перекрити повністю рух по трасі. Серед вимог водіїв: звільнення виконувача обов'язків голови обласного управління "Укртрансбезпеки" та перевірка роботи ГВК.

Відзначається, що на місце стягнута поліція, включаючи загін спецназу "ТОР". З представниками водіїв, які перекрили трасу, ведуть переговори начальник управління патрульної поліції Миколаївській області Віталій Данила і глава Новоодеського райвідділу Андрій Коротченко.

Водії написали кілька заяв на виявлені порушення в роботі вагового комплексу. Вони також заявили, що повністю перекриють рух по трасі, якщо глава управління обласного управління "Укртрансбезпекі" Дмитро Володьков не напише заяву про звільнення.

За інформацією видання "Преступности.НЕТ" в акції бере участь близько 400 вантажних автомобілів, які перекрили в районі ГВК рух в сторону Миколаєва. Пробка розтягнулася на 16 кілометрів.

Фото: водії фур заблокували трасу під Миколаєвом (novosti-n.org)