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Водіїв попереджають про засніжених дорогах в Україні

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 10:29
Водіїв попереджають про засніжених дорогах в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

Станом на ранок 26 січня в більшості областей України дороги засніжені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що вранці спостерігається сніг у Закарпатській, Тернопільській, Львівській та Рівненській областях, в південних регіонах туман, на решті території без опадів. Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений, в деяких регіонах ожеледиця.

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", - додали в "Укравтодорі".

Водіїв попереджають про засніжених дорогах в Україні

Нагадаємо, за даними синоптиків, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаський, Полтавській, Сумській та Харківській областях очікуються снігопади. Приріст снігового покриву складе від 8 до 15 сантиметрів.

Крім того, в Гідрометцентрі відзначили, що в Києві в першій половині дня очікується туман, видимість на дорогах складе 200-500 м (IV рівень небезпеки, жовтий), хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с, температура вдень від -1 до-3.
 

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