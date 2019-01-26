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У Києві сьогодні туман і ожеледиця

Новини » Суспільство    26.01.2019 - 09:34
У Києві сьогодні туман і ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)

Туман в Києві збережеться до обіду

У Києві сьогодні у першій половині дня очікується туман, місцями ожеледь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що в першій половині дня очікується туман, видимість на дорогах складе 200-500 м (IV рівень небезпеки, жовтий), хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м / с, температура вдень від -1 до-3.

Для запобігання травматизму та аварійних ситуацій пішоходів і водіїв закликають бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендують дотримуватися запобіжних заходів під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що в Україні сьогодні очікуються сильні снігопади. Зокрема, вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, вдень в Полтавській, Сумській та Харківській областях прогнозується значний сніг (приріст сніжного покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця.

Відзначимо, в цілому, на цих вихідних в більшості областей України очікується потепління.
 

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