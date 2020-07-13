Водій, що скоїв смертельне ДТП під Києвом, був п'яним

Фото: автомобіль "Мерседес" після ДТП (kyiv.gp.gov.ua)

Вміст алкоголю склав 1,32 проміле

Водій автомобіля "Мерседес", який влаштував смертельне дорожно-транспортну пригоду під Києвом, перебував у п'яному стані. Вміст алкоголю в його крові становило 1,32 проміле.

Про це повідомили в прокуратурі Києва.

Як зазначили правоохоронці, наразі вирішується питання про повідомлення водієві про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Водій "Мерседес-Бенц GL 250D" затриманий в порядку ст. 208 КПК України. За результатами тестування приладом "DRAGER" у водія визначено вміст алкоголю 1,32 проміле", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, аварія сталася 12 липня близько 17:20 на Столичному шосе. Автомобіль "Мерседес" зіткнувся з іншим попутним авто, після чого виїхав на зустрічну смугу і врізався в "Хюндай Тюксон". В результаті аварії водій і три пасажири "Хюндай" загинули, серед них двоє дітей. Ще одна дитина була госпіталізована в лікарню в критичному стані.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція відкрила справу в зв'язку з цим ДТП за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Також смертельне ДТП сталася днями в Дніпрі, в ньому загинули дві людини.