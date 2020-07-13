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Водитель, совершивший смертельное ДТП под Киевом, был пьяным

Киев, Понедельник 13 июля 2020 12:43
Водитель, совершивший смертельное ДТП под Киевом, был пьяным
Фото: автомобиль "Мерседес" после ДТП (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Содержание алкоголя составило 1,32 промилле

Водитель автомобиля "Мерседес", который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие под Киевом, находился в пьяном состоянии. Содержание алкоголя в его крови составило 1,32 промилле.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Как отметили правоохранители, сейчас решается вопрос о сообщении водителю о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Водитель "Мерседес-Бенц GL 250D" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам тестирования прибором "DRAGER" у водителя определено содержание алкоголя 1,32 промилле", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, авария произошла 12 июля около 17:20 на Столичном шоссе. Автомобиль "Мерседес" столкнулся с другим попутным авто, после чего выехал на встречную полосу и врезался в "Хюндай Тюксон". В результате аварии водитель и три пассажира "Хюндай" погибли, среди них двое детей. Еще один ребенок был госпитализирован в больницу в критическом состоянии.

Как писало РБК-Украина, полиция открыла дело в связи с этим ДТП по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Также смертельное ДТП произошло днями в Днепре, в нем погибли два человека.

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