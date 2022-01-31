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Водій згорів живцем: на Прикарпатті зіткнулися три автомобілі

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Прикарпаття, Понеділок 31 січня 2022 11:58
Водій згорів живцем: на Прикарпатті зіткнулися три автомобілі Фото: на Прикарпатті після зіткнення спалахнуло авто, загинув водій (if.dsns.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок вранці, 31 січня, на Прикарпатті сталася смертельна аварія - зіткнулися три авто. Внаслідок ДТП загинула одна людина та ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.

Трагедія сталася приблизно о 08:30 у селі Стримба Надвірнянської територіальної громади. Там зіткнулися три автомобілі. Після цього один спалахнув.

Фото: на Прикарпатті сталася смертельна ДТП (if.dsns.gov.ua)

На місце прибули рятувальники та ліквідували вогонь. У машині вони знайшли тіло водія. Ще двоє людей отримали травми, їх передали медикам.

Усі обставини цієї ДТП встановлюють працівники поліції, які працюють на місці ДТП.

За даними видання "Галка", в аварію потрапили машина марки BMW і два мікроавтобуси Volkswagen Т5. За інформацією свідків ДТП, від удару легковик спалахнув. У ньому живцем згорів водій. Інші автомобілі отримали суттєві пошкодження.

Нагадаємо, в Одесі автомобіль на високій швидкості врізався в опору рекламного щита. Внаслідок аварії на місці загинули двоє людей, а ще одна постраждала.

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