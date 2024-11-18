В водах Португалии увеличилась активность российских судов, включая корабль-шпион

"В наших водах наблюдается транзит судов из Российской Федерации, все более интенсивный транзит, с севера на юг и с юга на север", - он.

По его словам, за короткий период через португальские воды прошли три военных корабля (два фрегата и корвет), два корабля-заправщика, три научно-исследовательских судна и одно судно, занимающееся электронным шпионажем.

Адмирал подчеркнул, что ВМС Португалии активно реагируют на этот рост активности, чтобы предотвратить возможные угрозы.

"Наша реакция на это - следить за ними, контролировать их, держать их под постоянным давлением благодаря нашему постоянному присутствию", - заявил он.