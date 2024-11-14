Германия запретила своим терминалам принимать российский СПГ, - FT
Германия официально запретила своим государственным терминалам принимать поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Министерство экономики предписало Deutsche Energy Terminal отказаться от импорта российского СПГ, ссылаясь на защиту "важнейших государственных интересов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Решение было принято после того, как компания сообщила о планируемом поступлении российского газа в терминал Брунсбюттель.
Этот шаг отражает позицию немецкого правительства, стремящегося к независимости от российского газа.
Германия была крупнейшим европейским покупателем российского газа до 2022 года, когда Россия прекратила поставки по трубопроводам после начала полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор правительство канцлера Олафа Шольца активно развивает инфраструктуру для импорта СПГ по морю, чтобы минимизировать энергетическую зависимость от России.
ЕС продолжает закупать российский СПГ, при этом 20% поставок, по данным аналитической компании Kpler, по-прежнему поступают из России. Однако Германия избегала прямого импорта российского СПГ с момента начала конфликта, и новый приказ министерства гарантирует продолжение этой политики. Министерство возглавляет вице-канцлер Роберт Хабек, известный своим жестким отношением к режиму российского диктатора Владимира Путина.
Еврокомиссия также предложила ЕС заменить российский СПГ увеличенными поставками из США. На фоне давления Вашингтона и Лондона, запретивших российский СПГ, это решение может усилить энергетическую независимость ЕС от Москвы.
"Теневой флот" России
"Теневой флот" России представляет собой неофициальную сеть танкеров и других судов, используемых для транспортировки российской нефти в обход международных санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину. Эти суда обычно находятся в собственности оффшорных компаний, регулярно меняют флаги и отключают транспондеры, чтобы скрыть свои маршруты и конечных получателей.
Такая нелегальная схема позволяет Кремлю продолжать экспортировать энергоресурсы, поддерживая доходы, которые могут использоваться для финансирования военных действий.
Недавно Великобритания объявила о введении крупнейшего пакета санкций, направленного против российского "теневого флота" нефтяных танкеров.
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