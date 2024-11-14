Германия запретила своим терминалам принимать российский СПГ, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Решение было принято после того, как компания сообщила о планируемом поступлении российского газа в терминал Брунсбюттель.

Этот шаг отражает позицию немецкого правительства, стремящегося к независимости от российского газа.

Германия была крупнейшим европейским покупателем российского газа до 2022 года, когда Россия прекратила поставки по трубопроводам после начала полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор правительство канцлера Олафа Шольца активно развивает инфраструктуру для импорта СПГ по морю, чтобы минимизировать энергетическую зависимость от России.

ЕС продолжает закупать российский СПГ, при этом 20% поставок, по данным аналитической компании Kpler, по-прежнему поступают из России. Однако Германия избегала прямого импорта российского СПГ с момента начала конфликта, и новый приказ министерства гарантирует продолжение этой политики. Министерство возглавляет вице-канцлер Роберт Хабек, известный своим жестким отношением к режиму российского диктатора Владимира Путина.

Еврокомиссия также предложила ЕС заменить российский СПГ увеличенными поставками из США. На фоне давления Вашингтона и Лондона, запретивших российский СПГ, это решение может усилить энергетическую независимость ЕС от Москвы.