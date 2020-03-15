У водах Чилі на карантин зупинили два круїзних лайнери

У водах Чилі на карантин зупинили два круїзні лайнери після того, як у пасажира одного з них виявився позитивний результат тесту на коронавірус, а на іншому зафіксували підозри на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як зазначається, на лайнерах на карантин потрапило понад 1300 осіб.

Обидва кораблі курсують чилійськими фіордами у Патагонії.

У 85-річного чоловіка з’явилися симптоми коронавірусу після того, як він зійшов з корабля Silver Explorer в порту Калета-Тортелье, що за 2400 км від Сантьяго. Пізніше чоловіка було переведено в лікарню у місті Койайке, де проведений йому тест показав позитивний результат на коронавірус.

"Корабель знаходиться в карантині у порту Кастро. Стан громадянина Великобританії задовільний, але у нього позитивний результат на коронавірус", - заявив міністр охорони здоров’я Хайме Маналич.

Нагадаємо, до України повернулися двоє пасажирів круїзного лайнера Grand Princess, який знаходиться на ізоляції через спалах коронавірусу біля берегів Каліфорнії.

Крім того, Канада і Великобританія евакуюють своїх громадян з Grand Princess. Лайнер ізолювали біля берегів Каліфорнії ще на початку березня з тієї причини, що у двох його колишніх пасажирів виявили коронавірус ще під час висадки в Мексиці, один із заражених пізніше помер.