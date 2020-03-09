Канада і Великобританія евакуюють своїх громадян з Grand Princess

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Один з пасажирів круїзного лайнера Grand Princess помер

Канада і Великобританія евакуюють своїх громадян з лайнера Grand Princess, на якому знайшли коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади і City A. M.

Відповідне рішення було ухвалене після прохання США для запобігання поширення коронавірусу.

Для повернення канадців, які знаходяться на борту Grand Princess уряд Канади виділив літак. Їх доставлять до бази ВПС Канади Трентон.

Після прибуття в Канаду пасажирів лайнера помістять на двотижневий карантин. Усіх евакуйованих перед посадкою на борт перевірять медики, у разі виявлення симптомів вони не зможуть відлетіти додому.

Офіційний представник МЗС Великобританії повідомив, що Лондон також готує авіарейс для евакуації британських громадян з корабля Grand Princess.

"Ми активно працюємо з владою США над організацією авіарейсу для британських громадян, які перебувають на борту круїзного корабля Grand Princess біля берегів Каліфорнії. Ми знаходимося в постійному контакті з місцевою владою і спільно працюємо над планами. Ми також на зв'язку з командою Grand Princess і готові надати допомогу кожному громадянину Британії, якщо вона буде потрібна", - зазначив він.

Нагадаємо, в США від коронавіруса помер колишній пасажир круїзного лайнера Grand Princess, який знаходився на судні з 11 по 21 лютого. Після цього коронавірус був виявлений ще у 21 лайнера пасажира.

Пізніше в МЗС України повідомили, що на борту круїзного лайнера Grand Princess перебувають громадяни України. Генеральне консульство з'ясовує, чи є українці серед хворих коронавірусом пасажирів судна.