RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Vodafone изменил цены на популярные тарифы: сколько теперь стоят звонки и интернет

Vodafone изменил стоимость популярных тарифов (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Мобильный оператор Vodafone повысил стоимость некоторых тарифов, однако вместе с тем изменил наполненность тарифных пакетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Vodafone.

Стоимость тарифов Vodafone

Тариф Vodafone Turbo подорожал на 15 гривен. Теперь его стоимость составляет 180 гривен вместо прежних 160 гривен.

В то же время, расширили функционал пакета: безлимитный интернет, 800 минут на звонки по Украине для всех операторов, 10 ГБ и 100 минут на звонки в роуминге.

Цена и наполнение тарифного пакета Vodafone Turbo (скриншот)

Также изменились условия подключения тарифа Joice Start Special, ранее называвшегося просто Joice Start. Теперь он стоит 200 гривен в месяц, а не 180 гривен.

Покупая этот пакет, у пользователей будет 25+10 ГБ интернета (было 15+10 ГБ), безлимитное пользование на 37 приложений, 800 минут на звонки по Украине для всех операторов, 10 ГБ и 100 минут на звонки в роуминге.

Цена и наполнение тарифного пакета Joice Start Special (скриншот)

Также мобильный оператор случайно выбрал мобильных пользователей этого тарифа, которые в течение нескольких месяцев смогут покупать его по старой цене. Об этом он сообщил в СМС.

Скриншот

Кроме того, изменились условия пользования другими тарифами:

  • Joice Pro - 260 гривен, 1 200 минут и 35 ГБ интернета
  • Joice Max - 330 гривен, 1 600 минут и 50 ГБ интернета

Как активировать тарифный пакет

Для того чтобы подключить месячный тариф, нужно пополнить счет на необходимую сумму, активировать пакет услуг. Это можно сделать несколькими способами:

  • набрать *101*444#
  • перезагрузить телефон
  • дождаться СМС о подключении лунного пакета

Об истечении срока действия пакета и необходимости пополнения счета мобильный оператор сообщает в СМС за два дня.

Раньше мы рассказывали, будет ли новое повышение тарифов на электроэнергию.

Читайте также, как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на размер субсидии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Vodafone GroupМобильный трафик