Vodafone запустив 4G у діапазоні 900 МГц У Кіровоградській області

Vodafone запустив мережу 4G LTE900 у Кіровоградській області, встановивши 45 базових станцій. Нове покриття охопило швидкісним інтернетом 227 населених пунктів, де мешкає 118 тисяч людей.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

На сьогодні оператор запустив більш ніж 580 базових станцій у діапазоні 900 МГц, які покривають понад 3000 населених пунктів.

На цій території мешкає близько 2,9 мільйона людей. Мережа 4G LTE900 вже працює у Київській, Одеській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Чернігівській областях та місті Івано-Франківськ.

Розширення 4G покриття в областях дало оператору можливість, спільно з регіональними адміністраціями, розвивати проект Vodafone Village Routes, спрямований на підтримку сільського туризму й підприємницької діяльності в селах.

У ці маршрути включені сільські садиби, що розвивають зелений туризм, маленькі агрогосподарства, ферми, пекарні, сироварні, майстерні, де займаються народними промислами. Нові онлайн маршрути для зеленого туризму вже з'явилися в Київській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Рівненській областях.

До кінця 2020 року мережа LTE 900 МГц буде запущена в усіх областях України: по черзі від заходу на схід. Згідно з ліцензійними умовами, до середини 2022 року має бути забезпечене покриття мобільного швидкісного інтернету в населених пунктах із населенням понад 2000 людей з охопленням 90% населення України. А також - покриття доріг міжнародного та національного значення до середини 2024 року.

Нагадаємо, готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту - потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти.

Абоненти передоплати можуть замінити карту самостійно, купивши відповідний стартовий пакет, а також 4G смартфон в інтернет-магазині Vodafone та отримати покупку в найближчому магазині або замовити адресну доставку чи доставку до відділення "Нової пошти".