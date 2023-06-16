Вода отступает. Появились свежие спутниковые снимки Херсона

На спутниковых снимках видно, как менялся район Корабел в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС.

DeepState обнародовал спутниковые снимки района до российского подрыва плотины Каховской ГЭС (5 июня), на третий день после подрыва (9 июня) и сегодня, на десятый день (16 июня).

Подрыв Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, Россия совершила одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории - подрыв Каховской ГЕС.

В Херсоне и области ввели ряд ограничений. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

Также Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.

Подрыв Каховской ГЭС будет иметь беспрецедентные последствия не только для юга Украины, хотя ситуация там действительно самая тяжелая, но и, так или иначе, для всей страны.

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