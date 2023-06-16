RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вода отступает. Появились свежие спутниковые снимки Херсона

Фото: затопленный Херсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Вода, затопившая Херсон, в результате вражеского подрыва Каховской ГЭС, отступает. На спутниковых снимках видно, какие изменения произошли между первым и десятым днем затопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал DeepState.

На спутниковых снимках видно, как менялся район Корабел в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС.

DeepState обнародовал спутниковые снимки района до российского подрыва плотины Каховской ГЭС (5 июня), на третий день после подрыва (9 июня) и сегодня, на десятый день (16 июня).

Подрыв Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, Россия совершила одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории - подрыв Каховской ГЕС.

В Херсоне и области ввели ряд ограничений. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

Также Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.

Подрыв Каховской ГЭС будет иметь беспрецедентные последствия не только для юга Украины, хотя ситуация там действительно самая тяжелая, но и, так или иначе, для всей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныХерсон