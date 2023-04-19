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Вода отступает. В Киеве паводок идет на убыль, но есть значительные подтопления

Фото: в Киеве паводок идет на убыль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный паводок в Киеве идет на убыль, а уровень воды уменьшается. Однако на Левом берегу остаются подтопленными парки и частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По состоянию на утро 19 апреля уровень воды в Днепре в пределах столицы составляет 9343 см. За последние сутки вода отошла еще на 7 см, поэтому в Киеве сохраняется второй (оранжевый) уровень опасности.

"Сейчас паводок несколько дней подряд идет на убыль. На данный момент по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления", - отмечает начальник КГВА Сергей Попко.

Затопленными остаются парк "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Пик паводка ожидается 22 апреля. До критического уровня воды в Днепре еще 72 см. По прогнозам, паводок в этом году не достигнет этой отметки.

"Но все нужные службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям. В частности, сегодня будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения. Киев готов защитить своих жителей", - добавил Попко.

Напомним, синоптики успокоили жителей Киева и заявили, что катастрофического затопления в столице не будет.

Из-за весеннего паводка пострадали восемь областей Украины. Из-за разлива рек остаются затопленными домохозяйства, дороги и дома.

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КиевВячеслав Негода