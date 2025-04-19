УПЛ: "Карпаты" одолели "Рух" в последнем львовском дерби

"Карпаты" уверенно победили "Рух" во львовском дерби в рамках украинской Премьер-лиги. Это был последний матч команд перед анонсированным объединением клубов.

УПЛ. 25-й тур

"Карпаты" - "Рух" - 3:1

Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45, Пидгурский, 72 (автогол) - Пастух, 89

Счет в дерби открыл карпатовец Бруниньо в результате красивой атаки бразильцев. Невес откликнулся на подачу с фланга и в касание оставил мяч соотечественнику, который переиграл Ледвия с близкого расстояния. Это уже восьмой гол футболиста в текущем чемпионате.

А под занавес тайма отличился и сам Невес. Это также знаковое событие, поскольку бразилец забил свой дебютный гол в УПЛ, для чего ему понадобилось аж 25 матчей. Бразилец играет во Львове с лета 2023-го. Выступал еще в Первой лиге, где забил 12 голов. А вот открыть счет мячам в элите ему никак не удавалось.

Во втором тайме забивали только игроки "Руха". Сначала, правда, в собственные ворота. На 72-й минуте, после подачи углового, головой пробил карпатовец Чачуа, после чего мяч попал в Пидгурского и влетел в ворота. Гол можно было бы записать и на игрока "Карпат", но организаторы решили "отдать" его футболисту "Руха" и немного испортить ему личную статистику.

Номинальные гости все же отметились голом престижа и тем самым прервали серию "Карпат" без пропущенных мячей в домашних матчах. Она длилась с сентября и составила более 800 минут. Пастух откликнулся на подачу с углового и сильно пробил головой под перекладину. Голкипер "львов" Кинарейкин должен был спасать свою команду, но ошибся и пустил мяч в ворота.

В турнирной таблице УПЛ соперники остались на прежних позициях. "Карпаты", имея 39 очков, идут 5-ми, а Рух - 9-й с 30-ю пунктами.