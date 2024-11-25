RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

VODA UA поддержала чемпионат Украины по боевому самбо

Фото: VODA UA поддержала чемпионат Украины по боевому самбо (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Бренд VODA UA стал партнером чемпионата Украины по боевому самбо, поддержав развитие боевых искусств и здорового образа жизни среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Чемпионат прошел 23-24 ноября и объединил сотни спортсменов со всей страны, демонстрируя их силу, выносливость и спортивный дух.

Поддержка таких инициатив является важной частью философии VODA UA, направленной на развитие спорта и здоровья нации, отметили в компании.

Бренд и дальше планирует поддерживать украинские спортивные мероприятия, помогая популяризировать активный образ жизни среди молодежи и взрослых.

VODA UA является партнером Федерации баскетбола и Федерации хоккея Украины, а также спонсором футбольного клуба "Шахтер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены