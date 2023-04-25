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Вода в Киеве снова поднялась. Сколько осталось до критической отметки

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Киев, Вторник 25 апреля 2023 10:32
Вода в Киеве снова поднялась. Сколько осталось до критической отметки Фото: в Киеве снова поднялся уровень воды в Днепре 25 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро, 25 апреля, уровень воды в Днепре снова поднялся. Но до критического для столицы уровня остается еще больше 1 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"По состоянию на 9:30 25.04.2023 уровень воды в г. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см", - говорится в сообщении.

В настоящее время удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

"Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Мы внимательно следим за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все соответствующие службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Как сообщалось, масштабный паводок в Киеве по данным на 24 апреля шел на спад, а уровень воды снизился на 20 см от уровня днем ранее. При этом синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в конце апреля - в начале мая.

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