Внутренняя война. Россияне в очередной раз сменили командующего западным ВО, - ГУР

В России почти за месяц дважды сменили командующего западным ВО. На этот раз им стал Евгений Никифоров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Армия врага который раз проводит ротацию в высшем командовании. С должности командующего западным ВО был снят Сергей Кузовлев, который возглавлял должность всего около месяца. Теперь ее возглавит генерал-лейтенант Евгений Никифоров.
Пока Никифоров находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.
Формальная причина увольнения Кузовлева, якобы провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Однако, как разъясняет разведка, это лишь проявление внутриполитической борьбы в руководстве России. Человека с орбиты министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова заменили кандидатом от группы командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина и главы ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.
В то же время Никифоров стал четвертым командующим западным ВО с начала полномасштабной войны.
Что известно о Никифорове:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, Суровикин присоединился к Пригожину в соперничестве с Шойгу.
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